Коммунальщики готовят Тюменский район к зиме. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Коммунальщики готовят Тюменский район к зиме. На сегодняшний день уже более половины объектов социальной сферы готовы к отопительному периоду.

Коммунальщики приступили к подготовке сетей, объектов тепло- и водоснабжения, домов и учреждений еще в мае. Запланировали подготовить 126 котельных, более 153 км тепловых сетей, свыше 79 км канализационных и 204 км водопроводных. Уже готовы встретить холода два из трех канализационно-очистных сооружения, 7 из 10 водонапорных башен, 205 из 571 многоквартирных домов.

По данным пресс-службы главы Тюменского районы, специалисты ЖКХ промывают, испытывают на прочность и ремонтируют инженерные сети. При необходимости заменяют проблемные участки. Также проверяют наличие приборов учета и их допуск к эксплуатации. Работы по подготовке к зиме коммунальщики района планируют завершить до 15 сентября.