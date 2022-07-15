Тюменские власти не оставляют попыток продать старинный дом на улице Комсомольской. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменские власти не оставляют попыток продать старинный дом С. Г. Селиверстова – Л. Х. Брандта на улице Комсомольской, 6, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1905 году.

По информации департамента имущественных отношений области, дом находится в самом инвестиционно привлекательном районе города. Рядом с ним есть деловой центр и жилые комплексы премиум-класса. Так что это очень хороший вариант для бизнеса.

Новый собственник обязан провести работы для сохранению уникальных особенностей здания. Прием заявок на торги завершится 15 августа. Кстати, это далеко не первая попытка местных властей найти нового владельца культурного памятника. Здание, стоит отметить, не дорожает – в 2021 году оно стоило 17 млн, а еще раньше – 20 млн рублей.

Согласно сервису 2ГИС, дом представляет ценность как уникальный в архитектурно-планировочном и декоративно-художественном отношениях образец деревянной архитектуры г. Тюмени, примечательный объемной композицией и резным декором фасада в технике объемно-пластической накладной резьбы.