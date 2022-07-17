Театральная смена «Главная сцена» ждет тюменцев на форуме «Таврида». Фото - tavrida.art.

Театральная смена «Главная сцена» ждет тюменцев на форуме «Таврида». Подать заявку на участие горожане могут до 27 июля.

Напомним, что театральная смена форума «Таврида» пройдет с 5 по 11 сентября в Крыму. Принять участие в образовательном заезде могут театральные менеджеры, продюсеры, артисты и режиссеры театра, композиторы, видеохудожники, фешн-дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет.

Для этого необходимо подать заявку на одно из направлений, выполнить творческое задание и записать видеовизитку. Результаты экспертного отбора станут известны 15 августа, передает «Мегатюмень».