Все ограничения для проезда границы Тюменской области с Казахстаном сняты. Фото: Вадим Бегун

Все ограничения для проезда границы Тюменской области с Казахстаном сняты. По данным пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, санитарно-карантинные ограничения отменяются с сегодняшнего дня, 15 июля.

– С пятницы отменяются требования о предоставлении ПЦР-теста и QR-кода о вакцинации. Ограничения действовали с марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса, – пояснили в ведомстве.

Напомним, что 11 июля был открыт пункт пропуска Кызыл Жар, который находится в Казанском. До этого пересекающим границу приходилось по несколько часов стоять в огромной очереди на пункте пропуска Петухово.