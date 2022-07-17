В Тюмени прооперировали мужчину, у которого запали внутрь грудь и ребра. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени помогли мужчине из Таджикистана с врожденной патологией – у него воронкообразная деформация грудной клетки (западение переднего отдела груди и ребер). Его госпитализировали в торакальное отделение № 2 областной клинической больницы № 1.

Врачи главной больницы региона выполнили торакопластику с применением модифицирующих устройств. После стабилизации состояния мужчину из операционной перевели в палату. А дома его ждет реабилитация. Врачи будут поддерживать связь с пациентом и консультировать его удаленно.

– С такой проблемой лучше оперироваться в возрасте с 14 до 18 лет. Но, в принципе, операция возможна в любом возрасте. В моей практике самому взрослому пациенту было 36 лет, а самому маленькому – всего пять годиков, – рассказала Наталья Машкина, торакальный хирург ОКБ № 1.