Отыскались подростки, пропавшие больше двух недель назад в Тюмени. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Нашлись подростки, пропавшие больше двух недель назад в Тюмени. Молодые люди живы-здоровы: они находились в другом городе, сообщают волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень».

Что сподвигло их убежать из дома (а, по словам источника, делают они это не в первый раз), неизвестно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени нашли мертвым 18-летнего Максима Я., которого искали более двух недель. Ранее волонтеры рассказывали, что молодой человек вышел из дома, который находится в районе Казарово, еще 26 мая, после этого об его местонахождении не было ничего известно.

О том, что парень погиб, сообщили в социальных сетях, а именно в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Там не стали уточнять подробности произошедшего.