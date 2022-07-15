Эксперт: талантливая молодежь потянется в Тюмень после возведения межвузовского кампуса

Талантливая молодежь потянется в Тюмень после возведения межвузовского кампуса. Фото: Студенческий совет Тюменской области.

Руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев считает, что талантливая молодежь потянется в Тюмень после возведения межвузовского кампуса. Он также отметил, что строительство такого объекта актуально: таким образом регион усиливает свои сильные стороны.

– Появление в кампусе среды, востребованной как у студентов, так и у всех творческих горожан, а также появление центров, специализирующихся на технологических стартапах и других креативных индустриях, однозначно станет конкретным шагом в работе с привлечением талантов в регион, и как следствие, появлением продуктов с высокой добавленной стоимостью, – заявил Краев на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что у эксперта вызвало воодушевление начало работы над проектом межвузовского кампуса в Тюмени. Президент фонда общественной дипломатии «Диалог» Ирина Ульянова отметила, что полностью одобряет идею строительства такого объекта мирового уровня.