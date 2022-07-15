В Тюмени 15 июля 2022 года погаснут светофоры на трех перекрестках на улице Щербакова

В Тюмени 15 июля 2022 года погаснут светофоры на трех перекрестках по улице Щербакова. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении ул. Щербакова и ул. Менжинского, Щербакова и ул. Тимуровцев, Щербакова и ул. Коммунальников; с 10.00 до 13.00 – на пересечении ул. Чаплина и ул. Д. Бедного.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.