У эксперта вызвало воодушевление начало работы над проектом межвузовского кампуса в Тюмени. Фото - ТИУ.

У эксперта вызвало воодушевление начало работы над проектом межвузовского кампуса в Тюмени. Президент фонда общественной дипломатии «Диалог» Ирина Ульянова отметила, что полностью одобряет идею строительства такого объекта мирового уровня.

Ульянова рассказала, что в сентябре участвовала в стратегической сессии, на которой чиновники и бизнес впервые подняли эту тему. Еще тогда решили, что кампус будет межвузовский и мирового уровня. «Это была невероятно сложная работа и попытка договориться большому количеству людей и структур», – вспоминает Ирина на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Отметим, что свои предложения жители Тюменской области могут оставить на сайте тюменскийкампус.рф.