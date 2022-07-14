В Тюмени 18-летний бесправник устроил ДТП и сбежал из скорой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени полицейские разыскивают 18-летнего водителя ВАЗ-2112, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с «Газелью» на пересечении улиц Малыгина и Шиллера. Молодой человек покинул место аварии, когда ему оказывали медицинскую помощь.

– Водитель отечественного автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, – пояснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД предполагают, что у мужчины нет водительских прав. Именно поэтому он сбежал с места происшествия прямо из кареты скорой помощи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что страшное ДТП произошло на улице Запольной (напротив дома № 18 на улице Достоевского) в Тюмени сегодня, 14 июля, ночью. По предварительным данным, ВАЗ 10-й модели выехал на встречку и столкнулся с «Вольво S40».

18-летний молодой человек, пассажир отечественного авто, от полученных травм скончался в карете скорой помощи. 25-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров, мужчины 20 и 25 лет, а также 23-летняя пассажирка иномарки получили различные травмы.