Тюменец, отлупивший коллегу лопатой, получил условный срок. Фото: Ольга Крыльцова

В Нижней Тавде суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Микерина, который отлупил своего коллегу лопатой. Мужчину судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Инцидент между сельчанами произошел в Международный женский день. Обвиняемый ударил четыре раза по телу своего напарника снеговой лопатой, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения.

– В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Пояснил, что с гражданином они вместе работают и в тот день они должны были выполнить поручение руководителя, но напарник отказался от работы. Возник конфликт, который перерос в драку.

Суд, учитывая все доказательства по делу, назначил Андрею М. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года.