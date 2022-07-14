В больницу Ишима госпитализировали девочку с укусом змеи. Фото "Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области" в ВК.

В областную больницу № 4 города Ишима госпитализировали 17-летнюю девочку, которую укусила змея. Случай зафиксирован в Абатском районе.

– Ребенка доставили с отёком голени, на которой остались следы от зубов змеи. Ее состояние удовлетворительное, продолжит консервативное лечение в условиях стационара, – рассказал заведующий хирургической службой медучреждения Фарход Гиясов.

Специалисты советуют при укусе змеи обязательно обратиться в больницу. А для начала следует промыть рану чистой водой, закрыть место укуса повязкой, приложить что-то холодное. Ни в коем случае нельзя прижигать место укуса, высасывать яд, делать разрезы раны и пытаться нейтрализовать токсин алкоголем.

Кстати, с начала 2022 года в областной больнице № 4 это уже четвертый случай укуса змеи: еще три произошли в Викуловском районе. В прошлом году с токсическим действием яда змеи были госпитализированы два человека – из Сорокинского и Викуловского районов.