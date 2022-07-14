Жителя Нижнего Новгорода судят за смерть двух тюменских студентов в ДТП. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Ишиме судят 46-летнего жителя Нижнего Новгорода, который нарушил ПДД. Это обстоятельство стало причиной смерти двух тюменских студентов.

Трагедия произошла утром 20 ноября 2021 года. Обвиняемый на автобусе KING LONG ехал по автобану Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. На подъезде к Ишиму он стал обгонять машину и врезался в едущий во встречном направлении ВАЗ-21102.

– 18-летний водитель и пассажир отечественного авто от полученных травм скончались на месте. Уголовное дело направлено в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчине могут назначить принудительные работы на срок до 5 лет. Однако его могут упечь за решетку на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.