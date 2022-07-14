Тюменская область обменялась опытом с Санкт-Петербургом в области цифровизации здравоохранения Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На прошлой неделе делегация из Санкт-Петербурга приехала в Тюменскую область, чтобы познакомиться с региональной централизованной медицинской информационной системой и обменяться опытом информатизации и цифровизации отрасли здравоохранения. Вместе с коллегами из Северной столицы представители центра информационных технологий Тюменской области и медицинского информационно-аналитического центра обсудили вопросы внедрения медицинских информационных систем региона.

Помимо этого, стороны обсудили взаимодействие с единой государственной системой здравоохранения, фондом медицинского страхования, опыт передачи данных в федеральные информационные системы в электронном виде и многие другие вопросы. На примере ОКБ № 1 и городской поликлиники № 17 тюменцы показали гостям функционал ИС УРМО в части автоматизации процессов стационара и поликлиники.

Гости из Петербурга отметили полезный опыт Тюменской области и высокую ценность для развития цифровых медицинских сервисов у себя дома. Особенный интерес у них вызвал проектный офис городской поликлиники № 17, позволяющий прорабатывать и реализовывать качественные сервисы для людей.

Напомним, цифровизация здравоохранения в Тюменской области – одна из важнейших задач, работа над которой ведется несколько лет. Национальные проекты, которые реализуются в Тюменской области, – «Цифровая экономика» и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» – предполагают масштабные преобразования во всей системе здравоохранения с помощью цифровых технологий.