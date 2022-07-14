Тюменская область готовится принять заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

С 21 сентября по 1 октября 2022 года в Тюмени пройдут первый и второй туры заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022». По информации правительства Тюменской области, торжественная церемония открытия, в которой поучаствуют 86 лучших педагогов страны, пройдет в ДК «Нефтяник» им. В. И. Муравленко.

Первый тур пройдет в гимназии № 16 с 22 по 27 сентября. Он подразумевает два конкурсных испытания – «Урок» и «Воспитательное событие». На втором туре, который состоится в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 29 и 30 сентября, участники пройдут конкурсные испытания «Мастер-класс» и «Вопросы учителю года».

Заключительный этап конкурса проведут учредители конкурса – Министерство просвещения РФ, профсоюз работников народного образования и науки, «Учительская газета». С финалистами встретится председатель жюри второго тура, президент Академии Минпросвещения России Исаак Калина. Встреча пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Имена пяти призеров заключительного этапа конкурса «Учитель года России – 2022» мы узнаем 1 октября на торжественной церемонии закрытия в ДК «Нефтяник». Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, заключительный этап конкурса впервые проходит за Уралом.

– Поставил коллегам задачу: все мероприятия в рамках конкурса должны пройти комфортно и безопасно. Важно также познакомить гостей с культурой, традициями и богатейшей историей нашего региона, – сказал Александр Моор. – В Тюменской области трудятся почти 11 тысяч школьных учителей и более 1 тысячи 400 педагогов дополнительного образования. Проведение в Тюмени заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» станет важным стимулом для их профессионального роста.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2021 году учителем года России стала преподаватель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева.