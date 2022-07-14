В Тюмени дорожники ремонтируют улицу Молодежную. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени дорожники ремонтируют улицу Молодежную. Всего на участке дороги от ул. Николая Чаплина до Червишевского Тракта снято более 13 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия.

– С середины июня на объекте протяженностью 0,94 км проводили работы по устранению колейности методом фрезерования. Сейчас подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя асфальта, 400 метров нового асфальта положили на участке от Червишевского Тракта до ул. Самарцева, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Позже тут заменят поврежденные и установить недостающие бортовые камни вдоль проезжей части, а также смонтируют две остановки.

После завершения формирования верхнего слоя асфальтобетона на всей протяженности участка дороги от ул. Николая Чаплина до Червишевского Тракта будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.