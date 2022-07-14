Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 июля 2022 года: заболели еще 35 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2022 года увеличилось на 35. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2022 года увеличилось на 35. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 402 человека.

По состоянию на 14 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 283 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 3 090 человек, это на 8,1% меньше в сравнении с 13 июля 2022 года. Выявлено 4 238 новых случаев. Умерли за сутки 43 человека.