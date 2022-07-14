На Червишеском тракте в Тюмени мужчина разбил окно на балконе и выбросил с 10-го этажа котенка

На Червишеском тракте в Тюмени мужчина разбил окно на балконе и выбросил с 10 этажа котенка. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Инцидент с криминальным оттенком произошел на Червишеском тракте в доме № 21/2. Здесь мужчина, как утверждают очевидцы, разбил окно на балконе на 10-м этаже МКД и выбросил котенка. Животное долго лежало, не подавая признаков жизни, выжил ли он – неизвестно.

«Следом полетели стёкла и личные вещи. Из окна слышатся оры и стуки», – пишут в социальных сетях свидетели скандала. Они также сообщили, что полиция была вызвана, стражи порядка приехали спустя три часа после вызова.

За это время буйный гражданин успел повредить припаркованный рядом с домом автомобиль Toyota Land Cruiser, в машине разбито лобовое стекло. Другие жильцы дома в спешке отгоняли свои авто, чтобы и им не прилетело.

– В настоящее время полиция разбирается в произошедшем. По результатам будет дана правовая оценка. Личность мужчины установлена, это житель Тюмени 1983 года рождения, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени произошло ЧП: пьяная женщина выкинула свою собаку с пятого этажа. Инцидент произошел на улице Беляева, 15. Подробности рассказала зоозащитница Алеся Клочко. По ее словам, в настоящее время животное находится в критическом состоянии. После падения с высоты его сразу же доставили в реанимацию.