В Тюменской области снизилось число отравлений наркотиками и психотропными веществами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным на 1 июня 2022 года, число отравлений наркотическими и психотропными веществами в Тюменской области составило 134 случая, что на 10,1% меньше, чем в 2021 году. Об этом на заседании региональной антинаркотической комиссии сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, в Тюменской области проводят масштабную информационную кампанию по профилактике употребления наркотиков среди подростков.

– Ребят привлекают к общественной деятельности и спортивным мероприятиям, в ближайшее время хотим проводить анкетирование, – сообщил Александр Моор.

Из плюсов можно назвать также эффективность раскрытия фактов сбыта наркотиков, которая увеличилась почти в три раза. Как отметил врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Алексей Торопов, количество уголовных дел, направленных в суд, увеличилось более чем в два раза.

– К уголовной ответственности привлечено 99 сбытчиков наркотиков, из них 77 действовали в составе преступных групп. Из незаконного оборота изъято более 72 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, – отметил он.

Наркотики поступают в нашу область в основном из других регионов. В период с января по май 2022 года задержано три межрегиональных наркокурьера, выявлено две подпольные нарколаборатории и изъято более 28 килограммов наркотиков.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских отметил необходимость усилить профилактическую работу и чаще привлекать к административной ответственности людей, употребляющих наркотики.