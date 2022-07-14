На озере Сингуль, неподалеку от Ялуторовска, появился первый в регионе плавучий дом Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Новый инвестиционный проект – экопарк «Турист» – появился всего в десяти минутах езды от Ялуторовска, на месте заброшенного пионерского лагеря «Турист» на озере Сингуль. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, именно здесь три года назад предприниматель Егор Ефимов начал строительство нового экопарка со старым названием.

За это время инвестор выстроил новые домики и глэмпы с видом на озеро, поставил беседки, мангалы, баню, спортивную и детскую площадки и оборудовал пляж с лежаками. На водичке можно покататься на катамаранах и сапбордах. Фонд микрофинансирования предоставил бизнесмену заём в размере 1,5 млн рублей под 8% годовых на 36 месяцев. На эти деньги Егор купил и смонтировал инвентарь, мебель, водные аттракционы, оплатил транспортные услуги для осуществления предпринимательской деятельности в области отдыха и развлечений.

Дом на воде, который построил предприниматель, получил название «Атабаска». Тут есть всё, что нужно для комфортного отдыха, включая горячую воду, телевизор, Wi-Fi и большую двухспальную кровать. «Бонусом» к этому идет великолепная природа соснового бора и водная гладь озера, а также качели в воде, ставшие новшеством этого сезона.

По словам ялуторовского предпринимателя, это проект активного семейного и дружеского досуга. Полтора часа на машине из Тюмени – и вы на берегу древнего Сингуля, в тени сосен.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в 60 минутах езды от города, на берегу озера Ипкуль готов принимать гостей природно-туристический комплекс «МОРЕЛЕСА», уникальный для региона проект, первый глэмпинг в Тюменской области.