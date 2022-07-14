В Ишиме запустят инвестиционный проект по производству овощной сетки Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Более 185 млн рублей потратит инвестор на расширение действующего бизнеса в Ишиме. Речь идет о производстве пластмассовых изделий для упаковывания товаров (пропиленовой сетки для овощей) и обработке вторичного неметаллического сырья. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, инициатором проекта выступила компания «ФлексПром», которая работает в регионе с 2015 года.

Из всех денег, которые потратят на расширение бизнеса, 50 млн рублей – льготный заём, предоставленный фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области». Купить производственное оборудование и смонтировать его предприятие планирует по договору лизинга, получив субсидию на возмещение расходов. При реализации проекта будет создано 137 новых рабочих мест, а объем выпускаемой продукции составит более 35 млн единиц ежегодно.

Покупать готовую продукцию будут российские сельхозпредприятия и страны ближнего зарубежья.

КСТАТИ

В год в России требуется более 1,2 млрд штук овощной сетки и 88 млн штук в УрФО. Потребность рынка покрывается в основном за счет импорта из Китая. Однако проект позволит решить вопрос импортозамещения и выйти на экспорт в Казахстан и Китай.

Напомним, второй завод по производству овощной сетки находится в Заводоуковске. Его отличие от первого в том, что здесь делают сетку ручной затарки, а не машинной. В 2016 году инвестпроект получил заём в размере 44 миллионов рублей. Учредителем этого завода является Александр Кураж, который много лет закупал сетку в Китае и продавал нашим предприятиям.