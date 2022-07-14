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Общество14 июля 2022 6:21

Карантин по бешенству животных ввели на территории тобольской деревни

Он начала действовать со вчерашнего дня, 13 июля
Сергей Швецов

Карантин по бешенству животных ввели на территории тобольской деревни Медведчикова. Он начала действовать со вчерашнего дня, 13 июля.

– В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Карантин установлен в радиусе трех километров, – уточнили на информационном портале правительства Тюменской области.

Стоит отметить, что ограничительные мероприятия устанавливаются до принятия решения об их отмене через 60 календарных дней после дня убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного или же уничтожения последнего трупа больного животного.

Контроль за выполнением плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя на территории возложен на управление ветеринарии региона.