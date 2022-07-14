Карантин по бешенству животных ввели на территории тобольской деревни Медведчикова. Он начала действовать со вчерашнего дня, 13 июля.

– В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Карантин установлен в радиусе трех километров, – уточнили на информационном портале правительства Тюменской области.

Стоит отметить, что ограничительные мероприятия устанавливаются до принятия решения об их отмене через 60 календарных дней после дня убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного или же уничтожения последнего трупа больного животного.

Контроль за выполнением плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя на территории возложен на управление ветеринарии региона.