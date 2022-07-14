Жители Тюмени просят увеличить количество мест для купания и пляжного отдыха в черте города. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени просят увеличить количество мест для купания и пляжного отдыха в черте города. Об этом одна из горожанок написала в социальных сетях.

«Требуется больше муниципальных мест для пляжного отдыха, хорошо оснащённых, для купания жителей. Климат меняется стремительно, жителей много. На Верхнем бору в жару коллапс, дорого для семьи с детьми, пробки, огромные очереди», – отметила Евгения Левенцова.

В пресс-службе администрации областной столицы ответили, что гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов, используемых для купания, предъявляют ряд требований. Так, по результатам ежегодных исследований поверхностной воды в муниципальных водных объектах, выявлены превышения предельно допустимой концентрации по химическим показателям.

– Кроме того, водные объекты для купания должны отвечать ряду требований, в том числе по площади прибрежной полосы, глубине, а также иметь благоприятный гидрологический режим, – отметили в ведомстве, добавив, что площадь прибрежной полосы муниципальных водных объектов из-за застройки недостаточна для размещения инфраструктуры, необходимой для организации купания.

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