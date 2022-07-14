Рядом с Тобольским кремлем построят четырехзвездочный отель за 307 млн рублей Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Роскошный четырехзвездочный отель появится рядом с Тобольским кремлем. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, общая сумма инвестиций составит около 307 млн рублей, из которых 20 миллионов – целевой займ, выданный фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Гостиница с современным (но сдержанным) дизайном войдет в состав комплекса «Георгиевская» и расположится в пяти минутах ходьбы от кремля, в исторической части Тобольска. Рядом с гостиницей также находится церковь Петра и Павла и другие архитектурные памятники древней столицы Сибири. Благодаря созданию проекта увеличится номерной фонд Тобольска и решит задачу по повышению уровня сервиса в сфере гостиничного бизнеса.

Сейчас на предприятии работают более 55 человек, но, когда заработает отель, появятся ещё 20 новых рабочих мест.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в регионе действует региональная мера поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании могут получить целевые займы на расширение бизнеса. А социальные предприниматели могут получить гранты в форме субсидий, чтобы обеспечить расходы, связанные с реализацией бизнес-проекта в сфере социального предпринимательства. Эта возможность предусмотрена в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также мы рассказывали о поддержке бизнеса в эпоху коронавируса правительством Тюменской области.