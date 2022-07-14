Страшное ДТП в Тюмени унесло жизнь 18-летнего парня: людей доставали из разбитого в хлам авто

В Тюмени в страшном ДТП на Доме Обороны погиб 18-летний парень. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Страшное ДТП произошло на улице Запольной (напротив дома № 18 на улице Достоевского) в Тюмени сегодня, 14 июля, ночью. По предварительным данным, ВАЗ 10-й модели выехал на встречку и столкнулся с «Вольво S40».

– 18-летний молодой человек, пассажир отечественного авто, от полученных травм скончался в карете скорой помощи. 25-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров, мужчины 20 и 25 лет, а также 23-летняя пассажирка иномарки получили различные травмы, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что в настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

«Десятка» была так смята от удара, что на помощь пришлось выезжать сотрудникам 123-й пожарно-спасательной части Тюмени. Они вытащили людей из искореженного авто.

– Применив гидравлический инструмент, сотрудники МЧС России оперативно разобрали корпус смятой машины, деблокировав из салона двух человек. Тем, кто находился в салоне иномарки, помощь спасателей не понадобилась, – отметили в ведомстве.