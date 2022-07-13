Тоболяк сломал ребро сожительницы, которая не увидела края рюмки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тобольска поступило сообщение от сотрудника областной больницы о том, что к ним с переломом ребра доставили 52-летнюю женщину. Пострадавшая жительница 6 микрорайона заявила, что травму ей причинил сожитель.

– Находясь в комнате общежития, женщина налила ему спиртного, но мужчине показалось, что налила мало. Он нанёс ей несколько ударов по грудной клетке. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребра, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время ранее неоднократно судимый неработающий 33-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.