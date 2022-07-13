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Происшествия13 июля 2022 12:42

Тоболяк сломал ребро сожительницы, которая не увидела края рюмки

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тоболяк сломал ребро сожительницы, которая не увидела края рюмки.

Тоболяк сломал ребро сожительницы, которая не увидела края рюмки.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тобольска поступило сообщение от сотрудника областной больницы о том, что к ним с переломом ребра доставили 52-летнюю женщину. Пострадавшая жительница 6 микрорайона заявила, что травму ей причинил сожитель.

– Находясь в комнате общежития, женщина налила ему спиртного, но мужчине показалось, что налила мало. Он нанёс ей несколько ударов по грудной клетке. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребра, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время ранее неоднократно судимый неработающий 33-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.