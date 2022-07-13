Мошенники рассылают тюменцам предписания на поверку счетчиков воды. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Мошенники рассылают тюменцам предписания на поверку счетчиков воды. С этим фактом уже разбираются правоохранительные органы.

– На подобные ухищрения идут компании «Метрологический учет приборов ЖКХ» и «Центр стандартизации и метрологии». Фейковый клон реально существующего «Центра стандартизации и метрологии» для убедительности печатает на листовках логотип «Росводоканал Тюмень», нарушая российское законодательство, – рассказали в водоканале.

Сотрудники просят всех, кто получит такое уведомление, приносить его по адресу: 30 лет Победы, 38, стр. 10 или направлять скан-копии на электронную почту tmn@rosvodokanal.ru.

Напоминаем, что сведения о сроках поверки содержатся в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, в паспортах и актах поверки приборов учета. Кроме того, информацию о сроках поверки можно уточнить в ТРИЦ по телефону 399-399 или в водоканале по телефону 540-940.