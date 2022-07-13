Бизнес-форум «СУП – 2022» соберет 1,5 тысячи предпринимателей из 15 стран мира. Фото: Опора России

Десятый международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей – 2022» (СУП) состоится в Тюмени с 19 по 21 августа 2022 года в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в пресс-службе регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, форум пройдет в ДК «Нефтяник», мультицентре «Контора пароходства» и на набережной возле мультицентра.

На форум съедутся более 1,5 тысячи участников из 15 стран мира. В течение трех дней бизнесмены, топ-менеджеры предприятий, представители органов власти и профильные эксперты будут обмениваться знаниями, ресурсами и связями. Ежегодно предприниматели задают тренды в развитии международного и молодежного предпринимательства, а также увеличивают вклад бизнеса в экономику страны.

В числе приглашенных гостей: губернатор Тюменской области Александр Моор, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и др.

Среди тем, которые обсудят приглашенные спикеры и участники: цифровизация и digital, технологии блокчейн, маркетплейсы и онлайн-торговля, импортозамещение, молодежное предпринимательство и др. Также в рамках «СУПа» запланирована ярмарка инвестиций и работа площадки INNOWEEK, на которой собираются технологические и инновационные стартапы со всего мира.