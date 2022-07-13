В Тюменской области растет производство мяса, консервов, кисломолочки, конфет и печенюшек Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

В период с января по май 2022 года в Тюменской области произвели почти 13 тысяч тонн говядины, свинины, баранины и других видов мяса. Как сообщили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса, это на 4,6% больше, чем за тот же период 2021 года. Что касается объемов производства мясных полуфабрикатов, то они превысили 14 тысяч тонн, производство мясных и мясосодержащих консервов увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом и составило 355,5 туб (тысяча условных банок, равна 400 кг. –Прим. ред.).

Производство кисломолочной продукции составило 15,7 тысяч тонн (оно выросло на 5,7%), а кондитерских изделий – 6,4 тысячи тонн, что на 10,6% больше, чем в 2021 году.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, рост объемов производства основных продуктов питания в регионе произошел, в том числе, благодаря эффективным региональным и федеральным мерам государственной поддержки экономики. К примеру, хлебопекарни получают компенсацию части затрат на производство и продажу хлеба и хлебобулочных изделий. В 2022 году размер субсидии увеличен с 2 до 2,5 тысячи рублей за 1 тонну продукции.

Глава региона подчеркнул, что предприятия, получившие компенсацию, должны продавать свою продукцию по фиксированным ценам.

– Государственная поддержка позволяет модернизировать производство, расширять ассортимент и повышать качество продукции. Это выгодно и предпринимателям, и потребителям, – отметил Александр Моор.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что индекс промышленного производства в регионе за два месяца 2022 года составил 102,1%. Наибольшие темпы роста – в производстве транспорта, прицепов и полуприцепов.