В Тюмени 14 июля 2022 года погаснут четыре светофора. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 14 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.30 до 10.00 отключение произойдет на ул. Харьковской в районе домов № 83 и № 66; с 9.00 до 12.00 – на ул. Дамбовской в районе остановки «Элеватор»; с 9.00 до 18.00 – на пересечении улиц Запольной и ул. Достоевского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.