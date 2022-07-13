Тюменцу, который ущипнул женщину за одно место, назначили обязательные работы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд назначил наказание в виде обязательных работ на 60 часов мужчине за побои. 44-летний мужчина ущипнул за плечо женщину из личных неприязненных отношений.

– Инцидент произошел в зале дома на улице Лесной в деревне Покровка Сладковского района. Сельчанка испытала сильную физическую боль, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В судебном заседании обидчик вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Он просил назначить ему обязательные работы, так как штраф он выплатить не сможет – денег нет, да и маленький ребенок на иждивении.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские следователи расследуют уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Механизаторов Упоровского района, который убил двух человек. Преступление произошло 7 июля рано утром в вышеуказанном селе, в доме на улице Рабочей. Тела женщины 1963 г.р. и ее сожителя 1972 г.р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи обнаружил местный житель.