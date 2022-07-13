Имплантация зубов с комфортом и экономией. Фото: Предоставлено "КП"

Лето и пора отпусков в самом разгаре. Это подходящее время, чтобы не только как следует отдохнуть и набраться сил, но и вплотную заняться неотложными делами, в частности здоровьем зубов.

Начать следует с выбора стоматологии. В этом вопросе стоит полагаться не только на отзывы в интернете и рекомендации знакомых, но и обращать внимание на реальные скидки, которые позволяют ощутимо снизить стоимость таких дорогостоящих стоматологических процедур, как имплантация.

Так, в клинике «Доктор Альбус» в июле действует выгодная акция «Имплантация под ключ». Воспользоваться ее условиями могут все, кому по назначению врача-стоматолога показана установка импланта.

В предложение по акции «Имплантация под ключ» входит: консультация специалиста, 3D-диагностика, установка импланта и формирователя десны.

Стоимость зубного импланта составит 19 500 рублей вместо 31 500 рублей. Количество имплантов, участвующих в акции, ограничено.

– Мы всегда думаем об удобстве и благополучии наших пациентов, стремимся сделать так, чтобы стоматологические услуги, особенно такие сложные, как имплантация, были доступны всем, кто в них нуждается. Утраченный зуб – это не только неэстетичная улыбка, психологические комплексы и проблемы с общением, но и вопрос здоровья, а также неизбежные финансовые затраты. Наши доктора понимают важность своевременного решения вопроса отсутствия зубов и делают все возможное, чтобы помочь решить его как можно большему количеству людей. Новая акция «Имплантация под ключ» призвана сделать улыбки наших пациентов здоровыми и красивыми без лишних волнений и расходов, – отмечает стоматолог-хирург, имплантолог семейной стоматологии «Доктор Альбус» Константин Драгомирецкий.

Акция проводится до 31 июля 2022 года в клинике «Доктор Альбус» по адресу: улица Гранитная, 4.

Напоминаем, что перед прохождением любой стоматологической процедуры, в том числе имплантации, необходима предварительная консультация специалиста.