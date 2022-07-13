Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 июля 2022 года: заболели еще 49 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июля 2022 года увеличилось на 49. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июля 2022 года увеличилось на 49. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 367 человек.

По состоянию на 13 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 329 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 10%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 3 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 3 363 человека, или на 4,8% больше в сравнении с 12 июля 2022 года. Выявлено 3 929 новых случаев. Умерли за сутки 42 человека.