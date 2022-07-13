Тюменца, который выпросил у 6-летней девочки ее интимные фото и видео, отправили в колонию на 12 лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли приговор 21-летнему молодому человеку, который выпросил у 6-летней девочки ее интимные фото и видео. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 12 лет, а еще заплатит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда родителям ребенка.

Как выяснилось, осужденный переписывался с девочкой из Челябинской области. С ней он познакомился в соцсетях в начале марта 2021 года. Немного пообщавшись, предложил ей прислать фотографии своих интимных частей тела.

– Девочка не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. Затем отправила фото и видео растлителю. Мама ребенка чистила перегруженный информацией планшет дочери, где в приложении и обнаружила «интимное кино». С большим трудом родительнице удалось выяснить, кому дочь отправила фотографии, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина тут же пошла к следователям, которые возбудили уголовное дело. Оперативники вычислили место нахождения тюменца.