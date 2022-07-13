«С большой вероятностью Пино уже не сможет полноценно ходить». Брошенной тюменкой таксе-инвалиду прописали клеточный режим

Брошенной тюменкой таксе-инвалиду прописали клеточный режим. Фото: Скриншот с видео

Брошенной тюменкой таксе-инвалиду, которую только-только забрали из екатеринбургской клиники, где ей выполняли операцию, прописали клеточный режим. Специалисты дают крайне осторожный прогноз выздоровления пса.

– По мнению оперирующего и наблюдающих за ней все эти дни врачей, с большой вероятностью Пино уже не сможет полноценно ходить, так как уже к нам в клинику она поступила с походкой на передних конечностях. Это означает, что она продолжительное время живет с этой проблемой и свыклась со своим положением, – рассказали в тюменской ветеринарной клинике, где нерадивая хозяйка оставила собаку.

Ветеринары утверждают, что не исключён рецидив заболевания. Бедняге назначили курс лечения, который состоит из обезболивающего и антибиотика, выполнение различных упражнений и клеточный режим.

– Неврологический статус у Пино без динамики – это означает, что после операции и за время нахождения в Екатеринбурге ситуация с чувствительностью ее конечностей никак не поменялась. Мочеиспускание осуществляется принудительно, – добавили в ветклинике.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, как известно, на лечение хвостатого было собрано порядка 800 тысяч рублей. В лечебнице заявили, что в уральской столице операцию животному делали за их счет. Теперь всех интересует судьба большой суммы денег. В ветклинике уверяют – еще ни копейки не потрачено. Как ранее сообщалось, выбрано четыре приюта, где содержатся животные, которым помогут кормом и вообще всем, что только понадобится.