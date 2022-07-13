В Тюмени пройдёт фестиваль юных инспекторов движения «Волонтер ЮИД».

С 23 по 24 июля 2022 года в Тюмени пройдёт фестиваль «Волонтёр «ЮИД». Это яркое городское событие для детей, родителей и педагогов, посвященное безопасности дорожного движения.

На два дня – 23 и 24 июля – тюменская событийная площадка на берегу реки Туры станет настоящим праздником! Участники фестиваля получат навыки коммуникаций в командной работе, расширят кругозор и познакомятся с новыми друзьями. Особое внимание на площадке будет уделено первичной профориентации: ребята смогут почувствовать себя дорожными инженерами, журналистами, спасателями или инженерами-конструкторами по транспорту.

В зонах интерактивно-вовлекающих и развлекательных активностей дети закрепят полученные знания и получат памятные призы и подарки. Праздничную атмосферу и активность гостей фестиваля будут поддерживать профессиональные аниматоры.

Также в 2022 году мероприятия «Волонтёр ЮИД» пройдут в Нижегородской, Владимирской, Новгородской, Пензенской, Саратовской и Астраханской областях и в республиках Алтай, Калмыкия и Дагестан.

Посетить мероприятие сможет любой желающий. Вход свободный, без регистрации.

Начало – в 12.00.

Место проведения: г. Тюмень, «Контора пароходства» – площадка на берегу Туры.