Обзор-2022: квартиры в центре Тюмени, которые по карману.

Менее 15% новых жилых комплексов Тюмени строятся в центральной части города. Оно понятно, за линией объездной еще есть свободные места, где можно возвести жилые кварталы, а вот в центре едва ли найдутся участки для новой застройки.

Локация решает. ЖК в центре все чаще продают с пометкой «бизнес» и «комфорт». Нередко цена становится доступной далеко не каждому. Но это не повод прощаться с желанием жить в центре. Здесь еще есть новостройки с привлекательной локацией и по доступной цене.

Например, в деловом центре в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская возводится ЖК «Сердце Сибири». Это флагманский проект федерального застройщика «Страна Девелопмент». Тюменцы знают этого застройщика по таким проектам, как «Европейский берег», «Звездный», «Колумб» и «Домашний».

«Сердце Сибири» – жилой район комфорт-класса. 1 июля стартовали продажи в доме «Квартал Полярников», четвертом по счету. Это значит, что еще можно успеть подобрать подходящий вариант по начальным ценам.

Отдельно хочется остановиться на планировках. В этом доме есть варианты с террасами и балконами, с бакалеей, постирочными, гардеробными, с витражными окнами, угловым остеклением и даже окнами в санузлах. Особое внимание привлекают квартиры с высокими потолками (3,5 метра) и отдельным входом на 1 этаже – отличный вариант для тех, кто ценит уединение частного дома, но при этом хочет оставаться в центре событий. В доме будет 5 парадных и всего 636 квартир.

Красиво, куда не глянь. Авторская архитектура дома, как и всего ЖК, заключает в себе сочетание разных фасадных решений. Микрорайон будет притягивать взгляды окружающих и выделяться на общем фоне в городской среде за счет необычной подсветки.

Точкой притяжения станет камерный двор, где предусмотрены зоны для всех возрастов. Интерактивные и игровые площадки для детей и подростков, теневые шатры, места для отдыха с удобными креслами и беседками – для взрослых.

Невозможно не рассказать про сибирский оазис прямо в центре города. Во дворе «Квартала Полярников» будет тематическое озеленение «степь». Декоративные и хвойные кустарники, горная сосна, шалфей и много других растений, которые будут создавать уют круглый год. В каждый двор ЖК «Сердце Сибири» дизайнеры вложили индивидуальность и уделили внимание деталям.

Через все дома «Сердца Сибири» протянется пешеходный бульвар «Тропа Сибири» длиной 640 метров. Он объединит в себе все тематические зоны ЖК – Арктика, тайга, степь, тундра и др. Ландшафтный дизайн создаст особое настроение, а зонирование позволит каждому найти место для активностей и отдыха. Там будут арт-объекты, тренажеры, площадки для спорта и групповых занятий, места для игр, амфитеатр для мероприятий и выступлений, различные кафе и точки для релакса.

В стоимость квартиры уже входит технология «умный дом». Она позволяет дистанционно включать и выключать электричество, следить за датчиками протечек, перекрывать воду. Система сама предупреждать об отклонениях или изменениях через мобильное приложение. А в парадных при открытии домофона с помощью BTL-метки или через FaceID умный лифт автоматически спустится на первый этаж.

Прогуляться по всей территории двора, заглянуть в парадные и посмотреть, как там организованы зоны отдыха с диванами, где будут храниться велосипеды и коляски, можно уже сейчас. На сайте strana.com есть 3D-тур. Будущие новоселы могут оценить дизайн и комфорт пространства.

На пул квартир в «Квартале Полярников» распространяется акция от застройщика «Паркинг в подарок». В теплом многоуровневом паркинге предусмотрен умный въезд, который автоматически считывает номера машины.

Купить понравившийся вариант можно по 100-процентной оплате, используя материнский капитал, жилищные сертификаты или в ипотеку. Кстати, сейчас у «Страны Девелопмент» есть интересные предложения – семейная ипотека от 0,5% и ипотека траншами для всех. Узнать подробнее об условиях, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.