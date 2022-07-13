Для тюменских контрактников формируют три спецподразделения. Фото: Ольга Крыльцова

Для тюменских контрактников формируют три спецподразделения: инженерный батальон «Тобол», подразделение снайперов «Тайга», дивизион «Сибирь». Участникам этих подразделений выделят по 100 000 рублей подъемных.

По данным информационного центра правительства региона, контрактники получат денежное довольствие (от 200 000 рублей), суточные за каждый день наступления (8 000 рублей), премии за выполнение боевых задач (300 000). Есть и другие выплаты и льготы.

– Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен, и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Заключить контракт на прохождение службы в подразделениях могут мужчины от 25 до 50 лет. Подробности по телефону 8 (3452) 79-19-05.