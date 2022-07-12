В Тюмени удлинили поворот налево по улице 50 лет Октября при движении от Севастопольской. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени удлинили поворот налево на улице 50 лет Октября при движении от Севастопольской, что позволило снизить аварийность, увеличить пропускную способность и развести транспортные потоки. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.

– Водители, планировавшие совершить поворот налево, часто занимали полосу, предназначенную для движения прямо, образовывался длинный хвост из машин, из-за чего происходило сужение проезжей части. Соответственно снижалась пропускная способность, увеличивались риски ДТП, – объяснил начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович.

По его словам, ситуация на перекрестке улиц 50 лет Октября и Пермякова постоянно мониторится. Выяснилось, что с удлинением полосы дорожно-транспортных происшествий здесь больше не фиксировалось.