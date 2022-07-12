Общественники составили антирейтинг самых опасных детских площадок Тюмени. Фото - ОНФ в Тюменской области.

Общественники составили антирейтинг самых опасных детских и спортивных площадок Тюмени. Результаты, по их словам, плачевные.

– Отсутствующие качели, сломанное оборудование, торчащий бетон – это лишь часть выявленных экспертами дефектов. Ни одна из площадок не соответствует установленному ГОСТу, – заявили в Общероссийском народном фронте в Тюменской области.

Всего опасных площадок в областной столице – 55. Их лучше обходить стороной из-за слишком высокого риска травматизма. Так, из 25 площадок в Калининском административном округе 10 находятся в удручающем состоянии, еще 14 содержат опасные элементы. А вот в Ленинском АО замечаний не возникло только к 1 объекту. Бронзу забрал Восточный АО.

– Мы обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и дать оценку бездействию должностных лиц. Будем держать на контроле решение этого вопроса, – отметили в ОНФ.