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Происшествия12 июля 2022 11:34

Безработная тюменка пырнула ножом сожителя во время семейного скандала

Оба были подвыпившими
Сергей Швецов
Безработная тюменка пырнула ножом сожителя во время семейного скандала.

Безработная тюменка пырнула ножом сожителя во время семейного скандала.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 7 Тюмени поступила информация о семейном скандале в одной из квартир на улице Червишевский Тракт. Сотрудники отдельного батальона ППС прибыли на место происшествия и задержали безработную 41-летнюю местную жительницу.

– Ранее судимая женщина рассказала, что дома с сожителем распивала спиртные напитки. В ходе общения между сожителями начался скандал. Злоумышленница взяла кухонный нож и им ударила мужчину в живот. Пострадавший госпитализирован, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы.