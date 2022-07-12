Безработная тюменка пырнула ножом сожителя во время семейного скандала. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 7 Тюмени поступила информация о семейном скандале в одной из квартир на улице Червишевский Тракт. Сотрудники отдельного батальона ППС прибыли на место происшествия и задержали безработную 41-летнюю местную жительницу.

– Ранее судимая женщина рассказала, что дома с сожителем распивала спиртные напитки. В ходе общения между сожителями начался скандал. Злоумышленница взяла кухонный нож и им ударила мужчину в живот. Пострадавший госпитализирован, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы.