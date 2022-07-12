Тюменец организовал в Ишиме нелегальное казино и заработал 5 миллионов рублей

Тюменец организовал в Ишиме нелегальное казино и заработал 5 млн рублей. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя областной столицы. Мужчина приехал в Ишим и организовал там нелегальное казино.

События начали развивать в декабре 2020 года. Именно в это время горожанин в Ишиме создал игорное заведение с соответствующим оборудованием и в интернете проводил азартные игры.

– В ноябре 2021 года незаконная азартная деятельность пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Обвиняемый успел заработать более пяти миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На имущество мужчины наложен арест. Уголовное дело направлено в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.