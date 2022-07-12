Названы плюсы укрепления продовольственной безопасности Тюменской области. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Названы плюсы укрепления продовольственной безопасности Тюменской области. Член общественной палаты Чувашии Альберт Комахидзе отметил, что это повлечет за собой увеличение рабочих мест и создание новых производств.

По словам эксперта, много смежных положительных факторов которые дают толчок развитию экономики в регионе и в целом в государстве. Выступая на онлайн-площадке «Экспертного клуба России», он подчеркнул, что наращивание производства продуктов питания является для государства одним из принципов укрепления и независимости.

Напомним, что в Тюменской области за пять месяцев 2022 года произвели почти 13 тыс. тонн говядины, свинины, баранины и других видов мяса. Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предприятия региона изготовили 355,5 тубы мясных или мясосодержащих консервов – на 35% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Объем производства мясных полуфабрикатов также увеличился и превысил 14 тыс. тонн.