У тюменца угнали мопед, пока он купался. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района с заявлением о краже обратилась жительница областного центра. Женщина пояснила, что её сын оставил мопед на берегу песчаного карьера у поселка Богандинский и пошел купаться. Вернувшись, молодой человек не обнаружил транспорт стоимостью 55 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого жителя поселка Богандинский. 37-летний мужчина рассказал оперативникам, что на берегу карьера нашел ключи, завел и угнал стоявший неподалеку мопед.

– Подозреваемый пояснил, что у него есть два похожих транспортных средства, а это он частично разобрал на запчасти. Похищенное изъято и возвращено законной владелице, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.