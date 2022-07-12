Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 июля 2022 года: заболели еще 12 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2022 года увеличилось на 12. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2022 года увеличилось на 12. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 318 человек.

По состоянию на 12 июля в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 472 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 69 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 3 209 человек, или на 39,8% больше в сравнении с 11 июля 2022 года. Выявлено 3 002 новых случая. Умерли за сутки 48 человек.