Тюменец выпил пива и избил кочергой пьяную сестру, которая выпивала с матерью. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд отправил на два года в колонию общего режима отца двоих детей, который избил свою сестру кочергой. Очень уже ему не понравилось, что родственница часто напивается.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта 2022 года, когда семья, по всей видимости, отмечала Международный женский день. Мужчина гостил у друга, где выпил пива. Потом вернулся домой, где застал за распитием алкоголя мать и сестру. Женщины часто употребляют спиртное, а ему это не нравится.

– Он три раза ударил металлической кочергой по ногам своей сестры, чтобы та не ходила по деревне и не искала алкоголь, и ушел из дома. На следующей день к нему пришли сотрудники полиции, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Принес извинения сестре и даже возил ее в больницу. Потерпевшая претензий к брату не имеет, просила строго его не наказывать. Кстати, гражданин ранее не судим, к административной ответственности не привлекался.