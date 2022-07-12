На перекрестке улиц Ленина и Первомайской в Тюмени ограничат движение из-за ремонта канализации. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На перекрестке улиц Ленина и Первомайской в Тюмени ограничат движение из-за ремонта канализационного коллектора. Работы начнутся сегодня, 12 июля, в 22.00.

– При плановом обследовании и промывке сети водоотведения выявлено частичное повреждение верхнего свода трубы. Чтобы избежать возникновения аварии и предупредить провал, принято решение о проведении внеочередного ремонта, – заявил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.

Дело в том, что магистральный коллектор проложен на глубине около 4,5 метра. Поэтому для восстановления верхнего свода сети нужно провести земляные работы. После того как специалисты предприятия откроют доступ к трубе и восстановят ее целостность, коллектор укрепят бетонным саркофагом. Ремонтные работы могут продлиться до конца недели.