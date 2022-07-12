Во дворе на Червишеском тракте в Тюмени 19-летний парень забил своего знакомого. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя областной столицы. Молодой человек умышленно забил своего друга, после чего тот скончался на следующий день.

Инцидент произошел вечером 10 июля. Обвиняемый находился во дворе жилого дома на улице Червишевский Тракт, где поссорился со своим 33-летним знакомым.

– Он нанес ему несколько ударов руками в область головы. Утром 11 июля потерпевший в результате полученных травм скончался. В настоящее время молодой человек задержан, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.