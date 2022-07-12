Александр Моор предложил подумать над наполнением студенческого кампуса, который появится в Тюмени. Фото: Скриншот с видео

Александр Моор предложил жителям Тюменской области, Югры и Ямала подумать над наполнением межвузовского студенческого кампуса, который появится в областной столице. Тут в комфортных условиях будут проживать студенты и преподаватели высших учебных заведений.

– Площадка станет общественным пространством для всех жителей и гостей города. Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города, – уточнили в информационном портале правительства региона.

По словам губернатора, в кампусе могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдет для себя место. Оставить свои предложения можно на сайте тюменскийкампус.рф.