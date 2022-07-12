Жители Тюмени и Тюменской области могут бесплатно получить новую профессию. Фото: Предоставлено "КП"

В 2022 году федеральный проект «Содействие занятости» приглашает на бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по востребованным цифровым специальностям. Обучение доступно ряду категорий граждан, в числе которых безработные, женщины в декретном отпуске и мамы детей до 7 лет, граждане старше 50 лет, предпенсионеры и др. Для участия обязательно наличие среднего профессионального или высшего образования. Представители учебного центра помогут с оформлением документов и ответят на любые вопросы по телефону или онлайн.

Федеральный проект «Содействие занятости» помогает желающим освоить новую специальность и трудоустроиться, открыть ИП или стать самозанятым. При обучении упор делается на практические аспекты профессии, что позволяет быстро начать карьеру в интересующей сфере. Все преподаватели – эксперты с солидным опытом в индустрии, они же проверяют практические задания слушателей и дают обратную связь. После курса выпускник может уверенно проходить собеседования и стажировки по новой профессии, обладает отличной базой для дальнейшего карьерного роста. Об успешном старте новой карьеры рассказывают выпускники прошлых лет.

Фото предоставлено "КП".

За 1 – 3 месяца интенсивного обучения в группах и самостоятельно участники программы успешно осваивают такие профессии, как дизайнер мобильных приложений, системный аналитик, тестировщик ПО, бухгалтер, аналитик данных и др. В зависимости от объема учебных часов выпускник получает удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Чтобы учиться, нужен лишь компьютер с доступом в интернет, веб-камерой и микрофоном; получить доступ к материалам также можно с мобильного устройства. Дистанционный формат позволяет совмещать занятия с другими делами и учиться из любой точки, что особенно ценно в современном динамичном мире.

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